07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Luyindama'dan şaşırtan hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Luyindama'dan şaşırtan hareket! Öyle bir şey yaptı ki...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

'ın stoperi Christian Luyindama, yemek yediği restoranda bıraktığı bahşişle şaşırttı. Demokratik Kongolu stoper, rupisi yani 2 bahşiş bıraktı.

'ın stoperi Luyindama, yemek yediği bir restoranda garsona bıraktığı bahşişle gündem oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mekan çıkışı garsonla çektiği fotoğrafa yer verilirken, çalışana yalnızca rupisi yani 2 bıraktığı ortaya çıktı.


Ganalı yıldız adım adım Galatasaray'a haberin devamı

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