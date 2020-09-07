Luyindama'dan şaşırtan hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray'da Kwadwo Asamoah sesleri her geçen gün daha da gür çıkmaya başladı. İtalyan TuttoSport, İnter'in Asamoah'ın ayrılığını kolaylaştırmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncunun, maaş şartları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma çok yakın olduğu da ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri