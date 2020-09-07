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GALATASARAY

Alex Telles Manchester United yolunda!

GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Bir dönem forması giyen için son dakika gelişmesi yaşandı. Alex Telles'in menajeri ile görüşmek üzere 'ye gitti.

Bir dönem forması giyen yıldız futbolcu için Premier Lig devi devreye girdi. Mirror'da yer alan habere göre Alex Telles'in menajeri Manchester United ile görüşmek üzere İngiltere'de bulunuyor. ve Williams'ın sakatlıklarının bulunması Manchester United'ın bu transferde daha ısrarlı olmasını sağladı.

GALATASARAY PAY ALACAK

Porto formasıyla gösterdiği başarılı performans, Alex Telles'i transferin gözdesi haline getirdi. Kırmızı şeytanların teknik direktörü Solskjaer, Alex Telles'i çok istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray bu transferden yüzde 10 pay alacak.

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