Galatasaray'dan Okay Yokuşlu harekatı!

Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Stoke City'den Oghenekaro Etebo'nun kiralanması için anlaşmaya varmıştı. Bu bölgeye bir transfer daha yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Okay Yokuşlu'nun transferinde büyük aşama kaydetti.

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