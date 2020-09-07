07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Arda Turan fit görüntüleriyle dikkat çekti

Arda Turan'dan dikkat çeken görüntü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra geri dönen , hafta sonu tatilini Bodrum'da geçirdi. Deneyimli yıldız, fit görüntüleriyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu , iki günlük hafta sonu izninde soluğu Bodrum'daki eşi ve iki oğlunun yanında aldı.

Balıklama denize dalan tecrübeli futbolcu, fit vücuduyla yeni sezona hazır olduğunu gözler önüne serdi. ile sözleşmesi sona erdikten sonra bir süre kulüpsüz kalan Arda Turan, geçtiğimiz aylarda eski takımı Galatasaray'la sözleşme imzalamıştı.

Ganalı yıldız adım adım Galatasaray'a haberin devamı

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