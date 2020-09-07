07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Oghenekaro Etebo Galatasaray için İstanbul'da!

G.Saray Etebo'yu KAP'a bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 Giriş Tarihi: 07.09.2020

Transfer döneminde kadrosunu 6 isimle güçlendiren Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar Oghenekaro Etebo’ya imza attırmak üzere İstanbul'a getirdi. Cimbom Nijeryalı oyuncuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın anlaştığı Oghenekaro Etebo İstanbul'da.

Oghenekaro Etebo Galatasaray için İstanbul'da

MOBİL UYGULAMADAN DUYURULMUŞTU

Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltiyor. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istiyor. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" yazarak yeni transferin yolda olduğunu belirtmişti.

Sarı-kırmızılılar oyuncuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi:

Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ETEBO KİMDİR?

9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü.

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