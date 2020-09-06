Asamoah bu kez gelecek
Antonio Conte’nin yeni sezon planları arasında yer almayan tecrübeli oyuncu, İnter’den ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, İtalyan ekiple temas kurup Asamoah hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
Galatasaray'da Kwadwo Asamoah defteri yeniden açıldı. Bir yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Marcelo Saracchi, istikrarlı bir futbol ortaya koyamadı. Hazırlık maçlarında da kötü performansı devam etti. Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken tam da bu aşamada İnter'de forma giyen Kwadwo Asamoah'ın menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ganalı oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma önerdi. 31 yaşındaki futbolcunun, ön libero ve sol tarafta oynayabilmesi Terim'in ilgisini çekti.
BONSERVİSİNİ ALACAK
Terim'in Kwadwo'yu orta saha için alternatifler arasına yazdığı bildirildi. Bu hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre Kwadwo'nun sol bek olarak değil de orta saha rotasyonu için Galatasaray'a gelebileceği bildirildi. İtalyan Calciomercato da yönetimin, İnter ile temas kurup Ganalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığını duyurdu. Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı. Asamoah, İnter'den bonservisini alabilirse görüşmeler derinleştirilecek.
YANLIŞ SEÇİM
Deneyimli futbolcu, daha önce İgor Tudor tarafından Galatasaray'a transferi istenmiş, anlaşma sağlanmasına karşın Asamoah, İnter'in yolunu tutmayı tercih etmişti.
11 MAÇA ÇIKABİLDİ
Asamoah kariyerinde 76 maçta sol bek oynarken, 85 maçta ise 8 ve 6 numara oynadı. Son dönemde sol orta ve sol bek olarak oynamaya başladı. Geçtiğimiz sezon İnter formasıyla toplam 11 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
OYNAMAK İSTİYOR
Kwadwo Asamoah, yeni sezonda Antonio Conte'nin planları arasında yer almadığı için İnter'den ayrılacak. İtalyan basını, Kwadwo Asamoah'ın düzenli oynayacağı bir takımda oynamak istediğini bildirdi.
KİMDİR?
Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. 2006- 2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 71 maçta terletti, 4 gol attı.
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