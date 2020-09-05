05 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray ile Başakşehir'den Tolgay Arslan hamlesi

Transfer kapışması! Kimse beklemiyordu ama...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

ile yollarını ayıran için 'a transfer haberleri artarken sürpriz bir şekilde devreye giren transfere yeni bir heyecan kattı. İşte detaylar...

Kötü biten macerasının ardından 'de de dikiş tutturamayan , sarı-lacivertli ekiple sözleşmesini dün feshetmişti.

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover ile görüşme sağlayan Arslan için da devreye girmişti.

Ajansspor'un haberine göre; 'in son şampiyonu Medipol , 30 yaşındaki futbolcuyla bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Önümüzdeki saatlerde Tolgay Arslan'ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

33 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan Tolgay Arslan, 2 gol 1 asist kaydetti.

Hollandalı orta saha Galatasaray'a önerildi

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