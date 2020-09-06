Terim kabul etmedi

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GALATASARAY

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Menajerler Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı Galatasaray'ın önüne getirdi…

Menajerler Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı Galatasaray'ın önüne getirdi… Hatayspor maçından sonra , yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği üç ismin de üzerini çizdi, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diye rest çekti.

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