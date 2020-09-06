Terim kabul etmedi

Menajerler Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı Galatasaray'ın önüne getirdi…

Menajerler Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı Galatasaray'ın önüne getirdi… Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği üç ismin de üzerini çizdi, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diye rest çekti.

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