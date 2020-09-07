07 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Lisans çıkıyor

Lisans çıkıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Yeni transferlerine 35 milyon liralık vergi borcu yüzünden lisans çıkartamayan Galatasaray rahat nefes aldı.

Yeni transferlerine 35 milyon liralık vergi borcu yüzünden lisans çıkartamayan Galatasaray rahat nefes aldı. tarafından, lisans için vergi borcu olmaması şartı kaldırıldı. Bu değişikle birlikte , Oğulcan, Emre Kılınç, Fatih ve Omar'a bugün lisans çıkarılması bekleniyor
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