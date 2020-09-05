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GALATASARAY

Galatasaray'da Elneny krizi büyüyor! Sampdoria devreye girdi

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GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündemde Elneny var. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği futbolcu için Sampdoria'nın da devreye girmesiyle birlikte transfer sıkıntı girdi. İşte detaylar...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilirken, bu bölge için Mohamed Elneny de lsiteye eklenmişti.

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine gelen Mohamed Elneny için Mısır basını yeni bir iddia ortaya attı. Milliyet'in derlediği habre göre, Sampdoria ile Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için transfer yarışına girdiği öne sürüldü. Haberin detaylarında ayrıca, transferin şu aşamada gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

'in geçtiğimiz hafta Liverpool'u devirdiği Community Shield finalinde ilk 11'de forma giyen Elneny, sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.

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