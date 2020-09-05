Galatasaray'a transferde dev rakipler!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray listesine Sion’dan bonservisini alan orta saha Pajtim Kasami’yi almıştı. Sarı-kırmızılıların ardından bu isme Olimpiakos, Nice ve Valencia talip oldu.
Aslan'da orta saha arayışlarında yeni bir isim gündeme geldi: Pajtim Kasami... İsviçre 1. Ligi ekibi Sion'dan bonservisini alan ve boşa çıkan 28 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılıların talip olduğu yazıldı. İsviçre basınında çıkan haberlere göre; 1.88'lik orta sahaya, eski kulübü Olimpiakos'un dışında Fransız ekibi Nice ve İspanyol devi Valencia da kancayı taktı. Kasami için görüşmeleri dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in yaptığı da kaydedildi. Kuzey Makedonya asıllı yıldız geçen sezon Sion'da 39 maça çıkarken, 15 kez fileleri sarsıp, 4 de asist yapmıştı. Sezon bitimiyle boşa çıktı.
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