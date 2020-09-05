05 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Marco Benassi, Kevin Strootman, Kwadwo Asamoah

İşte Galatasaray'daki son durum!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan 'da harekatı sürüyor. , , Emre Kılınç, ve 'yi transfer eden sarı kırmızılılarda hedef orta saha transferini bir an önce tamamlamak. Galatasaray'ın listesinde , , gibi isimler de yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki yıldızlar hakkında detaylar...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, , , Emre Kılınç, ve 'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin listesi de oldukça yoğun.

MARCO BENASSI

Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan Verona yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi 'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.

ELNENY

Mohamed Elneny için Mısır basını yeni bir iddia ortaya attı. Milliyet'in derlediği habre göre, Sampdoria ile Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için transfer yarışına girdiği öne sürüldü. Haberin detaylarında ayrıca, transferin şu aşamada gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

HAMZA CHOUDHURY

Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.

KAVIN STROOTMAN

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın ismi Glatasaray ile anılıyor. Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yışına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

STEFAN JOHANSEN

Galatasaray, Jean Michael Seri'ye sahip olan ve son olarak Mario Lemina'yı kadrosuna katan Fulham'dan Johansen'i istedi. İngiliz kulübüne, Şükrü Hanedar aracılığıyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.

MEDVEDEV

Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, son olarak Zenit forması giyen Daler Kuzyaev'e resmi teklif yaptı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

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