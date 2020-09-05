Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

MARCO BENASSI

Tecrübeli teknik adamın, Fiorentina'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan Verona yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi Galatasaray'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.

ELNENY

Mohamed Elneny için Mısır basını yeni bir iddia ortaya attı. Milliyet'in derlediği habre göre, Sampdoria ile Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için transfer yarışına girdiği öne sürüldü. Haberin detaylarında ayrıca, transferin şu aşamada gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

HAMZA CHOUDHURY

Galatasaray'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.

KAVIN STROOTMAN

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Glatasaray ile anılıyor. Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yışına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

STEFAN JOHANSEN

Galatasaray, Jean Michael Seri'ye sahip olan ve son olarak Mario Lemina'yı kadrosuna katan Fulham'dan Johansen'i istedi. İngiliz kulübüne, Şükrü Hanedar aracılığıyla satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yapıldı.

MEDVEDEV

Rus basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, son olarak Zenit forması giyen Daler Kuzyaev'e resmi teklif yaptı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray ve Alaves'in yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını itiraf etti.

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