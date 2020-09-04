04 Eylül 2020, Cuma

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da tüm konsantrasyon orta saha transferine verilmiş durumda... Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan bir dünya yıldızı için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 16:01
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Galatasaray orta sahadaki transfer suskunluğunu dünyaca ünlü yıldızı özel uçakla İstanbul'a getirerek bozacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Taraftarın ve yönetimin bir numaralı gündemi haline gelen orta saha transferi için Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar büyük bir bomba patlatmanın hazırlığı içinde.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, ezeli rakibine tarihi bir çalım atarak transfer rövanşını alacak.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Geçtiğimiz günlerde Ole Gunnar Solskjaer'ın kadro rotasyonunda düşünmediği Fred için nabız yoklayan Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu Türkiye'ye gelmek için ikna edememişti.

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