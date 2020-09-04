Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da tüm konsantrasyon orta saha transferine verilmiş durumda... Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan bir dünya yıldızı için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...