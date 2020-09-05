05 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Oğulcan Çağlayan: Benim öğretmenimsin

Oğulcan: Benim öğretmenimsin
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni transferlerden Oğulcan Çağlayan, ile özel bir görüşme yaptığını ve kendisini rol model aldığını söyledi. İşte Oğulcan'ın o sözleri...

Yeni transferlerden Oğulcan Çağlayan, ile özel bir görüşme yaptığını ve kendisini rol model aldığını söyledi. Oğulcan, "Falcao ile çalışmak benim için inanılmaz. Ona, 'Sen benim öğretmenimsin, öğrenmek istiyorum' dedim. Antrenmanda pozisyonlardan sonra benimle İngilizce gelip konuşuyor. Beraber fitness yaparken orada benimle tecrübelerini paylaşıyor" diye konuştu.

HOLENDER'İ BEĞENDİ
Uluslar Ligi'nde önceki gün Macaristan'ı ağırlayan Türkiye, rakibine 1-0 mağlup olurken sahada iki futbolcu çok dikkat çekti. Maçtaki tek golü atan Salzburg'un yıldızı Dominik Szoboszlai ile 'nin Lugano ekibinde top koşturan Filip Holender çok beğenildi. 26 yaşındaki Sırp asıllı Macar futbolcu sol kanatta gösterdiği performansla ilgi topladı. Geçen sezon 34 maçta 7 gol, 4 asistle oynayan Holender için fiyat yoklaması yapılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hollandalı orta saha Galatasaray'a önerildi Hollandalı orta saha Galatasaray'a önerildi
Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım! Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım!
Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu... Fatih Terim üstlerini çizdi! 6 isim yolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör