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GALATASARAY

Porto’dan Falcao sürprizi

Portekiz devi Falcao'nun peşinde!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan 'ya sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanan 'ya sürpriz bir talip çıktı. Ze Luis ve Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı alan 'nun, yeni transfer Mehdi Taremi ve kadrosundaki Tiquinho Soares'i desteklemek için Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Portekiz basını, her an sürpriz bir gelişme olabileceğini duyurdu.

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