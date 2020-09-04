600 bin TL kasada kaldı

Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı Başakşehir'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı. Bu yüzden transfer Eylül'ün ilk günü açıklandı.