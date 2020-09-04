04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

600 bin TL kasada kaldı

600 bin TL kasada kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı Başakşehir'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı. Bu yüzden transfer Eylül'ün ilk günü açıklandı.
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