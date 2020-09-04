04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü kutlandı

Fatih Terim'in doğum günü kutlandı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren 'da, yapılan antrenman öncesi teknik direktör 'in kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da transfer planı değişti! Fatih Terim...

TERİM'İN YENİ YAŞI KUTLANDI

Teknik Direktör 'in , antrenman öncesi teknik heyet, oyuncular ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

G.Saray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih G.Saray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih
G.Saray'da corona virüsü şoku! 2 kişinin testi pozitif G.Saray'da corona virüsü şoku! 2 kişinin testi pozitif
Transfer planı değişti! Terim'i üzen haber Transfer planı değişti! Terim'i üzen haber
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör