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Galatasaray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih

2020-2021 sezonunun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, hedeflediği isimler için girişimlerini artırdı. Sarı-kırmızılılar, 2 takviye yapmak isterken, transferlerin geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 04.09.2020 11:09
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Galatasaray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferlerine devam eden Galatasaray, özellikle orta saha mevkisine kilitlendi. Taraftarını mutlu etmek isteyen Galatasaray yönetimi, transferde vites yükseltti.

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Galatasaray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 12 Eylül'de oynanacak Gaziantep maçına kadar iki transferi açıklamayı hedefliyor. İşte gündemdeki isimler...

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Galatasaray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih

Galatasaray, listede olan oyuncular ile temaslarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Josef de Souza ile görüşmelerini sürdürüyor. Pazarlıklar son aşamada...

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Galatasaray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih

Bir başka aday ise Bournemouth forması giyen Jefferson Lerma. 25 yaşındaki oyuncu için de Galatasaray bir hayli istekli.

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Galatasaray 2 transferi bitiriyor! İşte o tarih

Boşta olan İspanyol yıldız Aleix Garcia da ikna edilmeye çalışılıyor.

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