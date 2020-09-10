Galatasaray'da Covid-19 şoku
Galatasaray , Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu bir oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Oyuncumuz, takımımızın Antalya kampından ayrılarak izole edilmiş şekilde İstanbul'a gönderilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır.
Testi pozitif çıkan oyuncumuzla birlikte iki oyuncumuz da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a geri dönmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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