04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Arda Turan eski günlerine geri dönüyor

Arda Turan eski günlerine geri dönüyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

'a 9 yıl aradan sonra geri dönen , kampta gösterdiği performansı ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılıların, gelecek sezon en büyük kozlardan biri olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşan hem antrenmanlardaki istekli ve çalışkan görüntüsüyle genç oyunculara örnek oluyor hem de hazırlık maçlarındaki hırsıyla ruhunu sahaya yansıtıyor.

PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra yurt içinden ve Avrupa'dan önemli teklifler almasına rağmen tekrar Galatasaray'da forma giymek için bekleyen 33 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda takımının en önemli kozlarından olacak. Kulüpsüz kaldığı dönemde bireysel çalışmalarını aksatmayan ve sarı-kırmızılıların sezon hazırlıklarına formda giren Turan, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

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'66 NUMARA' HIRSIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sahadaki tavırları ve oyunuyla başarıya aç olduğunu, kupalar kazanmak istediğini gösteren deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarın da görmeyi arzuladığı '66 numaralı Arda Turan' profilini çizmeye şimdiden başladı. Kaptanlık pazubandını da koluna geçiren yıldız oyuncu, ligin başlamasını iple çekiyor.

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