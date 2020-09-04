04 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a müjde gibi haber! Jimmy Durmaz'a 3 talip var

Kadroda düşünülmüyordu! Cimbom'a müjde gibi haber
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.09.2020

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı ve beklentilerin altında kalan Jimmy Durmaz'a, Süper Lig'den 3 talip birden çıktı. İsveçli oyuncuya , Denizlispor ve Göztepe talip oldu.

Galatasaray'da teknik direktör 'in takımdan gönderilmesini istediği Jimmy Durmaz'a 3 talibin birde çıkması sarı-kırmızılı yönetimin yüzünü güldürdü.

Geçen sezon beklentilerin altında kalan İsveçli oyuncu için , Denizlispor ve Göztepe'nin devrede olduğu öğrenildi. 3 takımın da hem Galatasaray yönetimi hem de oyuncuyla görüşme yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki oyuncunun herhangi bir takımla anlaşması halinde bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jimmy Durmaz takımda kaldığı takdirde Cimbom'dan 7 milyon TL kazanacak.

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