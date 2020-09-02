02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Seyircili oynansın

Seyircili oynansın
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Başkan yardımcısı ligin ilk haftasından itibaren seyircili oynanmasını istediklerini ifade etti.

Başkan Yardımcısı , önemli açıklamalar yaptı. 1 Ekim'den itibaren seyirci alınmasının mantıksız olduğunu söyleyen Yusuf Günay, "Koronavirüse bakarsak, 4. haftadan itibaren daha iyi olacak gibi bir durum değil. 'ye başvurduk 'Başından seyircili olsun' diye. Mesafeli bir sistem olacaksa ilk 3 maçın seyircisiz oynanması mantıksız" dedi.

FFP'DE SONA GELDİK
Transferi yorumlayan Günay, Finansal Fair-Play ile ilgili de bilgi verdi. Günay, " ile anlaşmamızın 3. yılındayız. 2 yıl boyunca kurallara uyduk. Bizim ise 6. dönemimiz. 5 transfer dönemini artıda kapattık. Bu sene de başa baş noktada kapatırsak, FFP'den kurtulacağız. Takımımızın ihtiyacı neyse, kulübümüz mali menfaatleri doğrultusunda gerçekleşecektir" diye konuştu
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