02 Eylül 2020, Çarşamba
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FFP'DE SONA GELDİK
Transferi yorumlayan Günay, Finansal Fair-Play ile ilgili de bilgi verdi. Günay, "UEFA ile FFP anlaşmamızın 3. yılındayız. 2 yıl boyunca kurallara uyduk. Bizim ise 6. transfer dönemimiz. 5 transfer dönemini artıda kapattık. Bu sene de başa baş noktada kapatırsak, FFP'den kurtulacağız. Takımımızın ihtiyacı neyse, kulübümüz mali menfaatleri doğrultusunda gerçekleşecektir" diye konuştu
Seyircili oynansın
Başkan yardımcısı Yusuf Günay ligin ilk haftasından itibaren seyircili oynanmasını istediklerini ifade etti.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, önemli açıklamalar yaptı. 1 Ekim'den itibaren seyirci alınmasının mantıksız olduğunu söyleyen Yusuf Günay, "Koronavirüse bakarsak, 4. haftadan itibaren daha iyi olacak gibi bir durum değil. TFF'ye başvurduk 'Başından seyircili olsun' diye. Mesafeli bir sistem olacaksa ilk 3 maçın seyircisiz oynanması mantıksız" dedi.
FFP'DE SONA GELDİK
Transferi yorumlayan Günay, Finansal Fair-Play ile ilgili de bilgi verdi. Günay, "UEFA ile FFP anlaşmamızın 3. yılındayız. 2 yıl boyunca kurallara uyduk. Bizim ise 6. transfer dönemimiz. 5 transfer dönemini artıda kapattık. Bu sene de başa baş noktada kapatırsak, FFP'den kurtulacağız. Takımımızın ihtiyacı neyse, kulübümüz mali menfaatleri doğrultusunda gerçekleşecektir" diye konuştu
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