Fatih Terim'den flaş hamle! Feghouli'nin yerine Oğulcan...
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. Fatih Terim, idmanlarda başarılı bir performans gösteren Oğulcan Çağlayan'ı Sofiane Feghouli'nin yerinde görevlendirmeye başladı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Oğulcan Çağlayan idmanlarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpıyor.
Antrenmanlardaki hırslı ve çalışkan görüntüsüyle teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Oğulcan, forvet bölgesinde Falcao ve Diagne'yi kesememesine rağmen sağ kanat için ciddi bir alternatif konumuna geldi.
Takvim'in haberine göre Fatih Terim, 24 yaşındaki yıldızı Feghouli'nin yerine sağ kanatta denemeye başladı. Oğulcan'ın, başarılı grafiğini sürdürmesi halinde Feghouli ile ciddi bir forma rekabetine girmesi ve önemli bir koz haline gelmesi bekleniyor.
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