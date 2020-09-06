06 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den flaş hamle! Feghouli'nin yerine Oğulcan...

Terim'den flaş Oğulcan hamlesi! Feghouli...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'da 'den flaş bir hamle geldi. Fatih Terim, idmanlarda başarılı bir performans gösteren 'ı Sofiane Feghouli'nin yerinde görevlendirmeye başladı.

'ın yeni transferlerinden idmanlarda gösterdiği performansla ilk 11'e göz kırpıyor.

Antrenmanlardaki hırslı ve çalışkan görüntüsüyle 'in gözüne giren Oğulcan, forvet bölgesinde Falcao ve Diagne'yi kesememesine rağmen sağ kanat için ciddi bir alternatif konumuna geldi.

Takvim'in haberine göre Fatih Terim, 24 yaşındaki yıldızı Feghouli'nin yerine sağ kanatta denemeye başladı. Oğulcan'ın, başarılı grafiğini sürdürmesi halinde Feghouli ile ciddi bir forma rekabetine girmesi ve önemli bir koz haline gelmesi bekleniyor.

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