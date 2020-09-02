02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Parayı basıp Feghouli'yi alacak!

Parayı basıp Feghouli'yi alacak!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Lille'in sahibi Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez, satın aldığı Portekiz Ligi takımı Boavista’ya yatırımlarına devam ediyor.

Gözünü yıldız futbolculara diken Lopez'in 'ın göndermeyi düşündüğü Sofiane Feghouli'yi hedefine aldığı bildirildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin en kısa süre içinde başlayacağı iletildi.
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