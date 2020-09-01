01 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Mariano'dan Galatasaray itiraf! "Beni göndermediler"

Flaş Galatasaray itiraf! Transferime izin vermediler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 Giriş Tarihi: 01.09.2020

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ekiplerinden Atletico MG'ye transfer olan Mariano, geçtiğimiz sezon transferinin gerçekleşeceğini ama sarı-kırmızılıların engel olduğunu ifade etti.

3 sezon Galatasaray formasını terletmesinin ardından Atletico MG'ye transfer olan Mariano, açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon bonservis problemi nedeniyle sarı-kırmızılı ekipten ayrılamadığını itiraf eden Brezilyalı futbolcu, "Flamengo Rafinha'yı transfer etmeden önce, bana teklif yaptı. 1 yıl daha sözleşmem olduğundan olmadı. Galatasaray, bonservis istedi ve beni serbest bırakmadı, bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Internacional de Rodinei'yi almadan beni istemişti" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 38 karşılaşmaya çıkan Mariano, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

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