Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Yusuf Günay açıkladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orta saha transferine açıklık getiren Günay, "Orta saha transferi ihtiyacımız, bunu değerlendiriyoruz, bu konuda çalışmalar yapılıyor." dedi. Yusuf Günay ayrıca Newcastle United'a transfer olacağı konuşulan Marcao için resmi teklif almadıklarını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Orta saha transferiyle ilgili konuşan Günay, adı İngiliz ekibi Newcastle United ile anılan Brezilyalı stoper Marcao için resmi teklif almadıklarını belirtti. Yusuf Günay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İŞİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Sessizliğimiz eleştiriliyor. Çok konuşmayı doğru bulmuyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz."

"GALATASARAY'IN MENFAATLERİ ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİYORUZ"

"Biz gerçekten akıl, mantık, Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek."

"MARCAO İÇİN RESMİ BİR TEKLİF GELMEDİ"

"Marcao bir scout başarısı, ekibimiz başarılı bir işe imza attı. Hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz transferler de bu şekilde transferler. Marcao için resmi bir teklif gelmedi."

"TRANSFERDE ŞARTLARI BİZ BELİRLERİZ"

"Orta saha transferi ihtiyacımız, bunu değerlendiriyoruz, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Şartları biz belirleriz, belirlediğimiz şartlara uygun olduğu zaman alacağız. Şartlara uymayacağız, biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu, şartlar bu dedik, bu kadar."

"DIAGNE BÜYÜK İHTİMALLE BİZİMLE KALACAK"

"Diagne çok istekli, çok iyi, teknik heyetimiz karar verecek, büyük ihtimalle bizimle olacak."

"İLK 3 MAÇIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI ÇOK MANTIKLI DEĞİL"

"Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın."

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI"

"Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı, bu sene daha iyi konsantre olmuş durumdayız. Elbette ki bu eksiğimizi görmemek değil, görüyoruz."

Günay, "Fenerbahçe'nin transferleri sizi etkiliyor mu?" sorusuna "Beni etkiliyor, çok transferin zarar verdiğini düşünüyorum, öyle etkiliyor." yanıtını verdi.

Yusuf Günay, "Transferler ligin ilk haftasına yetişecek mi?" sorusunu ise "Galatasaray'ın menfaati neyse ona göre karar vereceğiz, net bir şey söyleyemem. Bizim kriterlerimiz belli, arayışlarımızı da herkes biliyor, bu şartlara uygun olduğu zaman elbette ki zamanında yetişir." şeklinde yanıtladı.

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