26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü

İşte Galatasaray'ın ilk yarı fikstürü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık , Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçıyla başlayacak. İşte 'ın ilk yarı fikstürü...

'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık , Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

İşte 'ın, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ilk yarı fikstürü...

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