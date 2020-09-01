Galatasaray Bonaventura atağı! Bonservissiz geliyor
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Cimbom, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de istediği ve Milan'la sözleşmesi biten Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar...
Şu ana kadar transferle beklenen hamleleri yapamayan ve taraftarlardan ağır eleştiri alan Galatasaray atağa kalktı. Lig başlayana kadar 6 ve 8 numara transferini bitirmek isteyen Sarı-kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre; Yönetim, Milan'la sözleşmesi biten Giacomo Bonaventura'ya kanca attı.
YÖNETİM İLK TEMASI SAĞLADI
31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ DE ALDI
Milan'dan yeni sözleşme teklifi alan yıldız futbolcuya birçok kulübün de talip olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu zor transferi bitirip bitiremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.
6 YILDIR MILAN'DA OYNUYOR
2014 yılından bu yana Milan formasını giyen Bonaventura, Serie A'da çıktığı 254 maçta 44 gol atarken 38 asist yaptı. Tecrübeli yıldız 10 numara pozisyonunda ve sol kanatta da oynuyor.
MANCINI KADROYA ÇAĞIRDI
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, son açıkladığı kadroda Bonaventura'ya da yer verdi. Yıldız futbolcu 12 kez milli formayı giydi.
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