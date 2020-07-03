Yuto Nagatomo Türkiye'ye böyle veda etti

Galatasaray'da geçirdiği 2.5 senenin ardından sözleşmesi biten ve sarı-kırmızılı takıma veda eden Yuto Nagatomo, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Japon futbolcu, "Burada harika günlerim geçti. Birçok kulüpte oynadım fakat Galatasaray taraftarı bambaşka. Onları asla unutmayacağım" dedi. Tecrübeli yıldızın son sözleri ise, "Seni seviyorum Galatasaray" oldu.

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