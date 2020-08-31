Galatasaray'dan Petter Hauge'ye kanca! Fatih Terim ısrarla istedi
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Orta sahaya en az iki takviye yapmak isteyen yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Petter Hauge'yi takıma kazandırmak için harekete geçti.
Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor... Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı yönetim gözünü bu kez Norveç'in Bodo Glimt takımında oynayan Petter Hauge'ye çevirdi. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi
2. SEZON SATIN ALMA OPSİYONU
Sarı-kırmızılı yönetimin Bodo Glimt'e ilk sezon kiralama, ikinci sezon için de satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Norveç Kulübü ile pazarlıkların sürdüğü belirlendi.
FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Teknik Direktör Fatih Terim'in de Norveçli futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Oyuncunun her iki kanatta da oynamasının tercih nedeni olduğu öne sürüldü.
BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK
Galatasaray ile Bodo Glimt arasında yapılan pazarlıkların bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun da Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı çok istediği ortaya çıktı.
İSTİKBAL VAAT EDİYOR
Petter Hauge Glimt'teki performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartları zorluyor.
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