31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mbaye Diagne'den '3 puan' gafı! Gelen uyarılar sonrası...

Diagne'den '3 puan' gafı! Gelen uyarılar sonrası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Ümraniyespor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçın ardından sosyal medya hesabından '3 puan' paylaşımı yaptı. Diagne, gelen uyarıların ardından '3 puan' ifadesini 'Zafer' olarak değiştirdi.

çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. 'nde oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaraylı Mbaye Diagne, hazırlık maçındaki 2-0'lık Ümraniyespor galibiyetinin ardından '3 puan' paylaşımı yaptı. Senegalli golcü, paylaşım altına taraftarlardan gelen mesajlar sonrası bu ifadeyi 'Zafer' olarak değiştirdi.

İşte o paylaşımlar:



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