Mbaye Diagne'den '3 puan' gafı! Gelen uyarılar sonrası...

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Ümraniyespor ile oynadıkları ve 2-0 kazandıkları maçın ardından sosyal medya hesabından '3 puan' paylaşımı yaptı. Diagne, gelen uyarıların ardından '3 puan' ifadesini 'Zafer' olarak değiştirdi.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaraylı Mbaye Diagne, hazırlık maçındaki 2-0'lık Ümraniyespor galibiyetinin ardından '3 puan' paylaşımı yaptı. Senegalli golcü, paylaşım altına taraftarlardan gelen mesajlar sonrası bu ifadeyi 'Zafer' olarak değiştirdi.

İşte o paylaşımlar:







DİĞER