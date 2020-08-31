31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması! Emre Akbaba ne zaman dönecek?

Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

'da sakatlığı bulunan 'nın durumu hakkında sarı kırmızılı ekipten resmi açıklama geldi. Galatasaray resmi internet sitesinden futbolcunun durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

'da forma giydiği 2 sezonda 2 büyük sakatlık yaşayan 3 sezonuna girerken 3. sakatlığını yaşıyor. Galatasaray resmi internet sitesinden Emre Akbaba'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "'de 2019-2020 sezonunun son haftasında ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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