Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması! Emre Akbaba ne zaman dönecek?
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın durumu hakkında sarı kırmızılı ekipten resmi açıklama geldi. Galatasaray resmi internet sitesinden futbolcunun durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Galatasaray'da forma giydiği 2 sezonda 2 büyük sakatlık yaşayan Emre Akbaba 3 sezonuna girerken 3. sakatlığını yaşıyor. Galatasaray resmi internet sitesinden Emre Akbaba'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.
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