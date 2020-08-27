27 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Rakitic yarışı

GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2020

Galatasaray ile anılan Rakitic için Barcelona ile pazarlıklara başladı.

Galatasaray ile anılan Rakitic için Barcelona ile pazarlıklara başladı. Barcelona'nın 10 milyon euro istediği, Sevilla'nın ise 7 milyon euro civarında teklif ettiği iddia edildi. Rakitic'e, İnter ve Tottenham'ın da talip olduğu, bu nedenle transferi için sıkı pazarlık yaşanacağı ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom M.United'lı yıldızın peşine düştü! Cimbom M.United'lı yıldızın peşine düştü!
Albayrak açıkladı! Seri ve Lemina... Albayrak açıkladı! "Seri ve Lemina..."
Albayrak'tan TFF'ye çağrı! F.Bahçe derbisi... Albayrak'tan TFF'ye çağrı! F.Bahçe derbisi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör