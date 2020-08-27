28 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Kaptanlığa göz kırpıyor

Kaptanlığa göz kırpıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

G.Saray'a geri dönen , antrenmanlarda gösterdiği müthiş performanslarla ilk 11'e göz kırpıyor.

G.Saray'a geri dönen , antrenmanlarda gösterdiği müthiş performanslarla ilk 11'e göz kırpıyor. Yıldız oyuncunun, böyle devam etmesi halinde sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor. Ayrıca, takım arkadaşlarıyla kurduğu yakın ilişkiler de herkesi memnun ediyor.
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