31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

G.Saray Ümraniye karşısında zorlanmadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında 'u Falcao ve Ömer Bayram'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren ile , 'nde karşı karşıya geldi. Ümraniye ekibi karşısında ikinci hazırlık maçına çıkan sarı-kırmızılı takım, rakibini 6. dakikada Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Taylan, , Falcao, Diagne

Ümraniyespor: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin






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