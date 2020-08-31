Galatasaray 2-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor'u Falcao ve Ömer Bayram'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ile Ümraniyespor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ümraniye ekibi karşısında ikinci hazırlık maçına çıkan sarı-kırmızılı takım, rakibini 6. dakikada Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Taylan, Arda Turan, Falcao, Diagne

Ümraniyespor: Orkun, Üzeyir, Ercan, Glumac, Gökhan, Fernandes, Batuhan, Okan, Gomis, Denizhan, Hüseyin





















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