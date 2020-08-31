Galatasaray'da Emre Akbaba şoku!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyeceği ve ekim ayı ortası gibi sahalara döneceği öğrenildi.
Zorlu bir fikstürle sezona başlayacak Galatasaray'da lig için geri sayıma geçilen dönemde şoke eden bir gerçek ortaya çıktı… Süper Lig'in ilk 3 haftasında sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan sarıkırmızılılar, ayrıca Avrupa Ligi'nde tek maçlı ön eleme oynayacak. Eylül ayındaki bu kritik 4 sınavda Galatasaray'ı bir yıldızı yalnız bırakacak: Emre Akbaba. Takımdaki ilk 2 senesinde sakatlıktan çok çeken Emre, Galatasaray'daki üçüncü sezonuna da sıkıntıyla girdi...
EKİM AYI ORTASINDA DÖNECEK
Sabah'ın haberine göre, 24 Temmuz'da Antalya'daki son maçta sağ arka adalesini tutarak oyundan çıkan 27 yaşındaki oyuncunun durumu tahmin edilenden ciddi çıktı. İki haftadır Florya'da takımdan ayrı olan yıldız futbolcunun eylül ayını kaçırdığı ortaya çıktı. Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına yetişemeyecek Emre, ekim ayında takımla çalışmalara başlayacak ve dönüş süresi iki ayı bulacak.
PLANLAR ALTÜST OLDU
Teknik direktör Fatih Terim de yeni sezon planlarını Emre Akbaba'sız yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalarda değişmeli olarak Emre Kılınç, Feghouli ve Arda'yı 10 numara pozisyonunda deniyor. Morali bozuk olduğu öğrenilen Emre'nin tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak tekrar formasına kavuşmayı istediği belirtildi.
SAKATLIK KABUSU OLDU
G.Saray'a transfer olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı. Son olarak 24 Temmuz'daki Antalyaspor maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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