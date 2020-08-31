31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku!

Galatasaray'da Emre Akbaba şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'a Emre Akbaba'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle FK, ve maçlarında forma giyemeyeceği ve ekim ayı ortası gibi sahalara döneceği öğrenildi.

Zorlu bir fikstürle sezona başlayacak 'da lig için geri sayıma geçilen dönemde şoke eden bir gerçek ortaya çıktı… 'in ilk 3 haftasında sırasıyla FK, ve ile karşılaşacak olan sarıkırmızılılar, ayrıca Avrupa Ligi'nde tek maçlı ön eleme oynayacak. Eylül ayındaki bu kritik 4 sınavda Galatasaray'ı bir yıldızı yalnız bırakacak: Emre Akbaba. Takımdaki ilk 2 senesinde sakatlıktan çok çeken Emre, Galatasaray'daki üçüncü sezonuna da sıkıntıyla girdi...

EKİM AYI ORTASINDA DÖNECEK
Sabah'ın haberine göre, 24 Temmuz'da 'daki son maçta sağ arka adalesini tutarak oyundan çıkan 27 yaşındaki oyuncunun durumu tahmin edilenden ciddi çıktı. İki haftadır Florya'da takımdan ayrı olan yıldız futbolcunun eylül ayını kaçırdığı ortaya çıktı. Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına yetişemeyecek Emre, ekim ayında takımla çalışmalara başlayacak ve dönüş süresi iki ayı bulacak.

PLANLAR ALTÜST OLDU
Teknik direktör de yeni sezon planlarını Emre Akbaba'sız yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, taktik çalışmalarda değişmeli olarak Emre Kılınç, Feghouli ve Arda'yı 10 numara pozisyonunda deniyor. Morali bozuk olduğu öğrenilen Emre'nin tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak tekrar formasına kavuşmayı istediği belirtildi.

SAKATLIK KABUSU OLDU
G.Saray'a olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı. Son olarak 24 Temmuz'daki maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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