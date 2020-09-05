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GALATASARAY

Kevin Strootman Galatasaray'a önerildi

Hollandalı orta saha Galatasaray'a önerildi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Orta sahanın göbeğine mutlak transfer yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemine önemli bir isim geldi. Buna göre Hollandalı yıldız , Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar...

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ın ismi Glatasaray ile anılıyor.

Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yışına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

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