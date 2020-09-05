Orta sahanın göbeğine mutlak transfer yapmak isteyen sarı kırmızılıların gündemine önemli bir isim geldi. Buna göre Hollandalı yıldız Kevin Strootman, Galatasaray'a önerildi. İşte detaylar...

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın ismi Glatasaray ile anılıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma önerildi.

Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yışına kadar devam eden Strootman, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

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