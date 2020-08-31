Marcao İngiltere yolcusu! İşte Galatasaray'ın istediği rakam
Galatasaray'ın başarılı ismi Marcao, Newcastle'a gidiyor. İki takım arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı belirtilirken Galatasaray’ın Brezilyalı stoper için 15 milyon euro istediği bildirildi. Kısa süre içinde anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
Galatasaray bir yandan takviye için çalışırken sarı-kırmızılı oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. Bunların başında da Marcao ve Luyindama geliyor. İngiliz takımları iki oyuncuyu da listesine alırken Newcastle United'ın işi resmiyete döktüğü ve Marcao için Galatasaray ile masaya oturduğu ifade edildi. Newcastle United'ı yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu 'Özel haberinde' İngiliz ekibinin, Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı. Marcao'nun Instagram'da Newcastle United'ı takip etmesi de iddiaları güçlendirdi. Galatasaray'ın, Chavez'den 4 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken İngilizlerin 12 milyon Euro önerdiği ve pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev almıştı.
TALİBİ ÇOK
Galatasaray defansındaki başarılı futbolu ile çıkan Marcao ile Newcastle United'ın yanı sıra İtalya'dan Fiorentina, Fransa'dan Lyon ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev de yakından ilgileniyor.
60
Bugüne kadar Galatasaray formasıyla toplamda 60 maça çıkan Marcao, Luyindama'yla birlikte önceki sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
KAYNAK BULUNDU
UEFA'yla yapılan finansal fair-play anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan sarı-kırmızılılarda Marcao'ya gelen teklif sarı-kırmızılı yönetimi memnun etti. Ama buna rağmen Galatasaray'ın 15 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği de gelen haberler arasında...
(Fotomaç)
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