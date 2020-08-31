31 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim o kararından vazgeçmedi! Ümraniyespor maçında...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, U19 ve İstanbulspor maçlarının ardından üçüncü hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrılırken teknik direktör Fatih Terim, Ümraniye ekibi karşısında da iki yarıda farklı 11'ler sahay sürdü. İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 19:25
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Fatih Terim o kararından vazgeçmedi! Ümraniyespor maçında...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Terim düzenlenen hazırlık mücadeleleri ile yeni transferlerinin performanslarını yakından görme imkanı yakalarken, yeni sezon sistemini de yavaş yavaş kafasında oturtmaya başlıyor.

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Fatih Terim o kararından vazgeçmedi! Ümraniyespor maçında...

Açıklanan hazırlık maçı takviminin ilk mücadelesinde Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, rakip takımın mücadele öncesi yapılan corona virüsü testleri sonrası pozitif vakayla karşılaşılması nedeniyle bu mücadele iptal edilmişti.

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Fatih Terim o kararından vazgeçmedi! Ümraniyespor maçında...

Bunun yerine Galatasaray U-19 takımı ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki maçı 6-2 kazandı.

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Fatih Terim o kararından vazgeçmedi! Ümraniyespor maçında...

A Takıma galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.

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Fatih Terim o kararından vazgeçmedi! Ümraniyespor maçında...

Bu karşılaşma sonrası 2. hazırlık mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de 1-0 galip ayrılmayı başarırken 90 dakikanın tek golü Mbaye Diagne'den gelmişti.

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