Fatih Terim o kararından vazgeçmedi! Ümraniyespor maçında...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, U19 ve İstanbulspor maçlarının ardından üçüncü hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrılırken teknik direktör Fatih Terim, Ümraniye ekibi karşısında da iki yarıda farklı 11'ler sahay sürdü. İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler...