01 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Lisansları beklemede

Lisansları beklemede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray'da yeni transferlerin henüz lisansı çıkmadı.

, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan Galatasaray'da yeni transferlerin henüz lisansı çıkmadı. Sarıkırmızılı kulübün 35 milyon TL vergi borcu olduğu ortaya çıkarken, Cimbom'un ilgin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi'ne olan vadesi geçmiş borçlarını kapatması gerekiyor.
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