Bir dönem İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de aynı kadroda yer alan Arda Turan ile Radamel Falcao'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı geldi. Radamel Falcao ve Arda Turan, Atletico Madrid formasıyla 2012'de kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferini unutmadı. Atletico Madrid Chelsea ile oynadığı mücadeleyi 4-1 kazanmıştı. Radamel Falcao hat-trick yaparken Arda Turan 1 asist ile oynamıştı.

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