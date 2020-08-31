31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Arda Turan ve Falcao'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı!

Arda ve Falcao'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

'de beraber oynayan ile , 2012 yılında Atletico Madrid ile kazandıkları zaferi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bir dönem ekiplerinden 'de aynı kadroda yer alan ile 'dan paylaşımı geldi. Radamel Falcao ve Arda Turan, Atletico Madrid formasıyla 2012'de kazandıkları UEFA Süper Kupa zaferini unutmadı. Atletico Madrid Chelsea ile oynadığı mücadeleyi 4-1 kazanmıştı. Radamel Falcao hat-trick yaparken Arda Turan 1 asist ile oynamıştı.

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