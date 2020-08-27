27 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

James’e Galatasaray baskısı

GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Kolombiyalı gazeteci Diego Rueda, James Rodriguez'in Galatasaray ihtimalini kulak arkası yapmaması gerektiğini söyledi.

Kolombiyalı gazeteci Diego Rueda, James Rodriguez'in Galatasaray ihtimalini kulak arkası yapmaması gerektiğini söyledi. Rueda, 'de gözden düşen 10 numaranın, 2022'deki Dünya Kupası'nın kadrosunda yer almak istiyorsa Türkiye'deki bir maceraya 'Hayır' dememesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Falcao ile yeniden buluşacaklarını ve bunun da yeni bir başlangıç için iyi bir şans olduğunu belirtti.
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