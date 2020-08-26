26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Stopere Oscar Cabezas!

Stopere Oscar Cabezas!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Geçen sene Marcao ve Luyindama'nın sakatlanmasıyla birlikte stoperde sıkıntı yaşayan Galatasaray, defansa takviye yapmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar Cabezas ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray'la ilgili bir transfer iddiası da Kolombiya'dan geldi. Kolombiya basınında El Deportivo'nun haberine göre, son dönemde yapılan görüşmelerin ardından Cabazes'in Galatasaray'a transferinde anlaşma sağlandı. Yurt içinden de teklifler alan 23 yaşındaki stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi. Kolombiya basını, genç futbolcunun, Falcao ile aynı takımda forma giymeyi çok istediğini de yazdı.

OSCAR CABEZAS KİMDİR?

23 yaşındaki Oscar Cabazes, futbola Kolombiya'nın Club Juanito Moreno'da başladı. Oynadığı başarılı futbolla Brezilya takımlarından Atletico Paranaense'nin dikkatini çeken Oscar Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında forma giydi.

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