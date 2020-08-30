31 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mario Lemina Fulham'da! İşte sözleşme detayları

Lemina'nın yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 'nın yeni adresi belli oldu. Adı ile de anılan Gabonlu orta saha oyuncusu Fulham'a kiralandı.

çalışmalarını sürdüren ve 'ın gündeminde yer alan , Fulham'a transfer oldu.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.

FULHAM RESMEN AÇIKLADI!

Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, Mario Lemina'nın transferini resmen açıkladı.

"FULHAM'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Fulham'a transferinin ardından açıklamalarda bulunan Lemina, "Şimdi Fulham'dayım. Gerçekten çok mutluyum. Bir projenin bir parçası olduğum için mutluyum. Yönetimle bu sezonki hedefler üzerinde konuştum ve harika bir projesi var. Fulham'a geldiğim için gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.

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