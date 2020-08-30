Mario Lemina Fulham'da! İşte sözleşme detayları
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve önümüzdeki sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mario Lemina'nın yeni adresi belli oldu. Adı Beşiktaş ile de anılan Gabonlu orta saha oyuncusu Fulham'a kiralandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu.
KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Londra ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.
FULHAM RESMEN AÇIKLADI!
Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, Mario Lemina'nın transferini resmen açıkladı.
DONE DEAL! 🖊️— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 30, 2020
Welcome to Fulham, @LeminaM_13! Ⓜ️#SUPERMARIO
"FULHAM'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Fulham'a transferinin ardından açıklamalarda bulunan Lemina, "Şimdi Fulham'dayım. Gerçekten çok mutluyum. Bir projenin bir parçası olduğum için mutluyum. Yönetimle bu sezonki hedefler üzerinde konuştum ve harika bir projesi var. Fulham'a geldiğim için gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama