Mario Lemina Fulham'da! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Londra ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.

FULHAM RESMEN AÇIKLADI!

Bu sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, Mario Lemina'nın transferini resmen açıkladı.

DONE DEAL!



Welcome to Fulham, @LeminaM_13!