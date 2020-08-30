30 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Fernando Muslera'dan Galatasaraylıları üzen sözler! Geri dönüş...

Muslera'dan G.Saraylıları üzen sözler! Geri dönüş...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi , Uruguay basınına yaptığı açıklamada "Türkiye tamamen farklı bir ülke, ikinci evim gibi hissediyorum ancak hedefim Uruguay'a geri dönmek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini ifade eden Uruguaylı kaleci , "Türkiye tamamen farklı bir ülke, ikinci evim gibi hissediyorum ancak düşüncemiz Uruguay'a geri dönmek" sözleriyle şaşırttı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinde yayınlanan bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği ciddi sakatlıkla ilgili konuşan Muslera, "5 saatlik operasyon geçirdim ve neredeyse hemen yürümeye başladım. 3. günde evde idmanlara başladım. Çok önemli fiziksel idmanlar vardı yapmam gereken" dedi.

"SUAREZ VE CAVANI'Yİ İSTİYORLAR"

Galatasaray taraftarının kendisinden ve ile ilgili istedikleri transfer isteğiyle ilgili ise tecrübeli kaleci, "Türkiye'de taraftarlar benden Luis Suarez ve Edinson Cavani'yi arayarak transferlerine aracı olmamı istiyor. İkisi de süper profesyonel oyuncular. Onların oynamaması beni endişelendirir ama ne yapacaklarını bilecek tecrübedeler." diye konuştu.

"WANDERERS'TA EMEKLİ OLMAK İSTERDİM"

Futbola başladığı kulüpte emekli olmak istediğini dile getiren Uruguaylı file bekçisi, "Nacional'de 6 ay oynadım ama çok zevk aldım, daha çok oynamak isterdim. Wanderers'ta emekli olmak isterim çünkü her şey orada başladı" yorumunda bulundu.

"DÜŞÜNCEMİZ URUGUAY'A DÖNMEK"

Son olarak Uruguay'a geri dönme planını açıklayan Fernando Muslera, "Türkiye tamamen farklı bir ülke, ikinci evim gibi hissediyorum ancak hedefim Uruguay'a geri dönmek." şeklinde konuştu.

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