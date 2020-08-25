25 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Mbaye Diagne hırs küpü!

Diagne hırs küpü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Geçtiğimiz sezonu Club Brugge'de kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Senegalli yıldız, son olarak U19 ile oynanan hazırlık maçında 2 gol attı.

Eyüpspor'la yapılması planlanan hazırlık maçı bir oyuncusunda Covid-19 çıkması nedeniyle iptal edilirken Galatasaray bunun üzerine 19 yaş altı takımı ile bir antrenman maçı oynadı. 'nde oynanan ve sarı-kırmızılı takımın her iki yarıda da farklı 11'lerle mücadele ettiği maçta, sarı-kırmızılı takımda kalmayı çok isteyen Mbaye Diagne ön plana çıktı. 6-2 kazanılan karşılaşmada Senegalli yıldız futbolu ve attığı 2 golle yıldızlaştı. Diğer goller ise , , Emre Kılınç ve Emin Bayram'dan geldi.

BİR GÜN MOLA

Eyüpspor'da bir futbolcuda Covid-19 çıkması nedeniyle dün oynanması planlanan maç iptal edilirken sarı-kırmızılı kulüp, 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Galatasaray, bugün izin yapacak ve ardından hazırlıklarına devam edecek.

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