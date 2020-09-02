02 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mustafa Cengiz'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü!

Cengiz'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Başkanı , sarı-kırmızılıların yeni transferi 'ndan çok umutlu olduğunu söyledi.

Başkanı , yeni transferleri hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, Kerem'in sarı-kırmızılılara uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirterek, "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli seçerek yaptığımıza inanıyorum. Tercihlerimiz kesinlikle taraftarlarımızın beklentisi olan optimal düzeyde. Allah utandırmasın. Camiamıza sevgili Kerem'in çok uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah" diye konuştu.

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