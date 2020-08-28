28 Ağustos 2020, Cuma

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü

Yaz transfer dönemini durgun geçiren Galatasaray'da oyuncu arayışları devam ederken, sarı-kırmızılılar Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılar, Radamel Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcünün transferi için nabız yokluyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:11
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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü

2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü

Yaz transfer sezonunda henüz flaş bir ismi kadrosuna katmayan sarı kırmızılıların bu konuda sessiz ama hummalı bir çalışma yürüttüğü biliniyor.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü

Şimdiye kadar Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'ye imzayı attıran Cimbom, bu kez büyük oynayacak.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü

İddialara göre Atletico Madrid'in golcüsü, kısa süre içerisinde kulübüyle yollarını ayırabilir.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü

Öte yandan yıldız futbolcu için Galatasaray, Milan ve Benfica'nın devrede olduğu yazıldı.

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