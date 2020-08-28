Galatasaray 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçına İstanbulspor ile çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazanırken, karşılaşmanın tek golünü Mbaye Diagne attı. Senegalli forvete gol pasını ise yeni transfer Emre Kılınç verdi. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarına 12 Ağustos'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan Galatasaray, ilk ciddi sınavına İstanbulspor ile çıktı.
Karşılaşmaya Okan, Babel, Luyindama, Elabdellaoui, Saracchi, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne 11'iyle başlayan Galatasaray, 21. dakikada Emre Kılınç'ın asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı bu skorla sona ererken, sarı-kırmızılı takım ikinci yarıda ise Berk, Şener, Ahmet Çalık, Donk, Linnes, Jimmy, Belhanda, Ömer Bayram, Oğulcan, Adem Büyük, Falcao 11'iyle sahaya çıktı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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