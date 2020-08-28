Galatasaray 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Yaz transfer dönemini durgun geçiren Galatasaray'da oyuncu arayışları devam ederken, sarı-kırmızılılar Avrupa'da ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılar, Radamel Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcünün transferi için nabız yokluyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...