28 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray 1-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Cimbom galibiyetle başladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren , ilk hazırlık maçına ile çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazanırken, karşılaşmanın tek golünü Mbaye attı. Senegalli forvete gol pasını ise yeni transfer verdi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına 12 Ağustos'ta 'nde başlayan , ilk ciddi sınavına ile çıktı.

Karşılaşmaya Okan, Babel, Luyindama, Elabdellaoui, Saracchi, Marcao, Taylan, , Arda, Feghouli, 11'iyle başlayan Galatasaray, 21. dakikada Emre Kılınç'ın asistinde Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken, sarı-kırmızılı takım ikinci yarıda ise Berk, Şener, Ahmet Çalık, Donk, Linnes, Jimmy, Belhanda, Ömer Bayram, Oğulcan, Adem Büyük, Falcao 11'iyle sahaya çıktı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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