Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan ve rotasyonu bol bir kadro kumayı hedefleyen Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Galatasaray, Jakub Moder ve Jozwiak, Ismaila Coulibaly gibi genç futbolculara yöneldi. FFP kıskacında olan Galatasaray bonservis bedeli ödemeyeceği yıldızlarla da ilgileniyor. Fatih Terim'in istediği ve eksik görülen mevkiilere takviye için yönetim dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın transferi için uğraştığı isimler arasında son dakika transfer haberine göre; Jefferson Lerma, James Rodriguez ve Jakub Moder gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesinin tamamı haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

JAMES RODRIGUEZ

Galatasaray'da en büyük hedefler arasında Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez yer alıyor. Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun Real Madrid ile 1 sene sözleşmesi daha bulunuyor. Ancak Real Madrid James Rodriguez'i kadroda düşünmüyor. Galatasaray yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

JEFFERSON LERMA

Seri ve Lemina'nın ayrılması sebebiyle orta alana takviye yapmak isteyen Galatasaray, Premier Lig'den düşen Bournemouth'un oyuncusu Jefferson Lerma'yı ikna etti. Cimbom, şimdi kulübüyle anlaşmaya çalışıyor.





ISMAILA COULIBALY

Galatasaray scout ekibinin meyvesi olan Malili futbolcu İsmaila Coulibaly, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Cimbom, bu sezon 12 maçta 4 gol, 1 asist yapan genç ismi cüzi bir miktara bitirecek.

ELNENY

Galatasaray'da Lerma gibi Mohamed Elneny ismi de gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle Galatasaray'a gelebilecek olması dikkatlerin Mısırlı oyuncunun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

GABRIEL

Benfica forması giyen yıldız orta saha Gabriel Galatasaray'ın gündeminde yer aldı. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu, 1 yıllığına kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.

JAKUB MODER

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki Jakub Moder ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Lech Poznan forması giyen Yakub Moder'in kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, Moder'i satın alma opsiyonlu kiralayacak. Öte yandan Avrupa'nın dev kulüpleri Jakub Moder için girişimde bulunmaya devam ediyor. Transferin seyri yakın zamanda belli olacak.

KAMIL JOZWIAK

Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Jakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.

DESPODOV

Galatasaray'da kanat arayışları sürerken, Bulgar futbolcunun ismi daha yüksek sesle geçmeye başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.

ERVIN ZUKANOVIC

Galatasaray, geçtiğimiz sezon SPAL forması giyen 33 yaşındaki Bosnalı stoper için teklif yaptı.

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